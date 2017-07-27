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Ahmet Hakan: Rüştü, Fatih Terim'i götürdü

"Fatih Terim tam bir laf ebesi"

27 Temmuz 2017 12:52

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'ı bırakmasını değerlendirdi. Hakan, çalıştığı gazetenin yazarı eski futbolcu Rüştü Rençber'in Terim ile mektuplarla ilerleyen polemiğine değinerek, "Rüştü, Fatih Terim'i götürdü" dedi.

Hakan'ın Hürriyet'te, "Gündemdeki ikiliklere ani ve sert bir dalış" başlığıyla (27 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Denizlerin dalgasıyım, polemiklerin hastasıyım.”


İşte tam da bu nedenle...

Rüştü ile Fatih Terim arasındaki mektuplarla ilerleyen polemik hakkında iki şey söylemek istiyorum:

BİR: Fatih Terim tam bir laf ebesi... Gönderme yapmayı, dokundurmayı falan iyi biliyor... Ama bir kusurcuğu var: Kibir bataklığının içinde... İşte tam da bu yüzden laf ebeliğiyle kendini kurtaramıyor.

İKİ: Rüştü mecazsız, ironisiz biri... Sanata, cinasa falan yüz vermiyor... Kibar ama yine de bam bam bam... En büyük avantajı ve dayanak noktası: Süper haklı oluşu... Oradan kazanıyor. Ki... Fatih Terim de istifa etmek zorunda kaldı. 

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