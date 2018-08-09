Ahmet Hakan: Reza'ya sahtekâr dedim diye aldım cezayı, oturdum aşağı; iyi mi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Reza denilen sahtekârlığıyla maruf şahıs...” açıklaması nedeniyle adli para cezasına çarptırıldığını duyurdu. "Sahtekârlığı küresel çapta sabitlenmiş olan" diye tanımladığı ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab için Hakan, "Reza’ya sahtekâr dedim diye mahkûmiyet aldım. Yani aldım cezayı, oturdum aşağı... İyi mi? Ben bu cezayı, göğsümde bir altın madalya gibi taşıyacağım" diye yazdı.

Yazar Hakan'ın köşesinde "Reza’ya sahtekâr dedim diye mahkûmiyet aldım" başlığıyla (09 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Üç yıl evveldi.

CNN Türk’te “Tarafsız Bölge” programında...

“Reza denilen sahtekârlığıyla maruf şahıs...” diye bir cümle kurmuştum.

İşte bunun üzerine Reza, hemen savcılığa koşmuş, “Bu Ahmet Hakan, benim gibi dürüstlük abidesine sahtekâr dedi. Kendisini cezalandırın” diye suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine hakkımda iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştı.

Ve geçen gün işte bu dava sonuçlandı.

Ben “Bizim memlekette sahtekâra sahtekâr denir... Sanık doğrusunu yapmıştır... Ortada bir suç yoktur... Sadece tam isabet vardır...” falan türü bir gerekçeyle şöyle muhteşem bir “beraat” beklerken...

Mahkeme ne yaptı dersiniz?

Bana resmen ve alenen ceza verdi!

Ceza düşük tutulduğundan ve doğrudan adli para cezası verildiğinden...

Ne istinaf, ne temyiz, ne itiraz hakkımı kullanabiliyorum.

Yani aldım cezayı, oturdum aşağı... İyi mi?

Buradan çıkan Urfa biberi kadar acı gerçek şudur:

- ABD ile işbirliği yapan...

- İtirafçılık adı altında iftiracılık yapan...

- Memleketi satan...

- Sahtekârlığı küresel çapta sabitlenmiş olan...

Bir sahtekâra “sahtekâr” dediğim için Türkiye’de bir mahkeme bana ceza vermiş oldu.

Ben bu cezayı, göğsümde bir altın madalya gibi taşıyacağım.

Cezayı verenlerin nasıl taşıyacaklarını ise bilemiyorum."

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