Ahmet Hakan: Rektörlük seçimlerinin kaldırılması iyi oldu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olağanüstü hâl uygulamasının 767 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) rektörlük seçimlerinin kaldırılmasıyla ilgili olarak "Bence iyi oldu rektör seçimlerinin kaldırılması. Sezer’den Gül’e, Gül’den Erdoğan’a hiçbir cumhurbaşkanının sonuçlarına saygı duymadığı bir seçimdi. Demokrasi yokken varmış gibi yapılıyor olmasından daha sinir bozucu bir şey olamaz" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Mahir, Yılmaz, İsmet Paşa! Yaşasın ideolojik karmaşa!" başlığıyla yayımlanan (31 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li gençlerin Cumhuriyet Yürüyüşü'nde çekilen şu fotoğrafına bakar mısınız lütfen:

CHP’li gençlerin ellerindeki posterlerde...

Atatürk var, Mahir Çayan var, İsmet Paşa var, Yılmaz Güney var, Bülent Ecevit var, Uğur Mumcu var.

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Posterlerin dili olsa...

- Yılmaz Güney “Ne işim var benim burada” der.

- İsmet Paşa “Şu taraftaki adam anarşist değil mi ya” der.

- Mahir Çayan, “Biz bunlarla mı devrim yapacağız” der.

- Atatürk, “Ne yaptın çocuk, ne yaptın” der.

- Bülent Ecevit, “Rahşan! Bu çocuklara haddini bildir” der.

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Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı’dan yola çıkılarak atılan pek meşhur bir sol slogan şöyleydi:

“Mahir, Hüseyin, Ulaş/Kurtuluşa kadar savaş.”

Sanırım artık bu slogan şu şekilde olacak:

“Mahir, Yılmaz, İsmet Paşa/Yaşasın ideolojik karmaşa.”

Yine başladı meczup ve münferit saldırılar

CHP’nin en ılımlı, en kapsayıcı, en diyaloğa açık isimlerinin başında gelir Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan...

Bir akıl fikir yoksunu sersemin silahlı saldırısına uğradı Tezcan.

Geçmiş olsun diyorum kendisine.

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Bir ara Türkiye’de bu tür olayların ardından iki kelime öne çıkardı:

- Münferit.

- Meczup.

Belki yine bu iki kelime öne çıkarılmalı.

Fakat “meczupların münferit saldırılarına müsait bir atmosfer yaratanlar” bahsini es geçmeden.

Rektör seçimlerinin kaldırılmasına dair

Bence iyi oldu rektör seçimlerinin kaldırılması.

*

Sezer’den Gül’e...

Gül’den Erdoğan’a...

Hiçbir cumhurbaşkanının sonuçlarına saygı duymadığı bir seçimdi.

*

Demokrasi yokken varmış gibi yapılıyor olmasından daha sinir bozucu bir şey olamaz.