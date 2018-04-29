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Ahmet Hakan: Reis her an "Üniversitelerin bölünmesi de nereden çıktı, geri adım atın" diyebilir

Bazı üniversitelerin bölüneceği ifade edilmişti

29 Nisan 2018 12:55

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aralarında İstanbul, Gazi ve İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 okulun bölünmesini öngören tasarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Derhal geri adım atın" çağrısı yapabileceğini söyledi. 

Hakan, "Abdullah Gül siyasi mevta oldu" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2018) yazısında, şu ifadeye yer verdi:

"Yazın bir kenara: Reis’ten her an...'İstanbul Üniversitesi gibi, Hacettepe Üniversitesi gibi, Erciyes Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizin bölünmesi de nereden çıktı! Derhal geri adım atılsın' şeklinde bir haykırış gelebilir."

Ne olmuştu?

20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonunda kabul edilmişti. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Söz konusu tasarıyla Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

 

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