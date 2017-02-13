Ahmet Hakan: Referandumda milletin önüne niye 'hayır' seçeneği koyuyorsunuz ki?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili olarak "'Hayır' demek, gerçekten de 15 Temmuz’un yanında yer almak anlamına geliyorsa, yani 'Hayır' demek meşru değilse; o zaman referandumda milletin önüne niye “Hayır” seçeneği koyuyorsunuz ki?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Madem öyle o zaman iki seçenek olsun: Evet/Evet" başlığıyla yayımlanan (13 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün şöyle dedi:

“Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz’un yanında yer almaktır.”

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15 Temmuz nedir?

- Katliamdır.

- Alçaklıktır.

- Darbedir.

- Terördür.

- Şiddettir.

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Eğer “Hayır” demek, gerçekten de 15 Temmuz’un yanında yer almak anlamına geliyorsa...

Yani “Hayır” demek meşru değilse...

O zaman...

Referandumda milletin önüne niye “Hayır” seçeneği koyuyorsunuz ki?

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Ne yani?

Referandumda bu millete...

Darbenin, katliamın, cinayetin, alçaklığın, terörün, şiddetin, kısacası 15 Temmuz’un yanında yer alma hakkı mı tanınıyor?

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Ne yani?

Millet “Hayır” seçeneğine abanırsa...

15 Temmuz mu kazanmış olacak?

İyi ama o zaman ne diye 15 Temmuz’a kazanma şansı veriyorsunuz ki?

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“Hayır” seçeneği...

Böylesine kötü, böylesine gayrimeşru, böylesine terörist, böylesine hain ise...

Milletin önüne şu iki seçeneği koyun:

- EVET

- EVET

Aradaki farkı da...

- BEYAZ EVET

- KAHVERENGİ EVET

İle gösterin.

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Ya da referanduma falan gitmeyin.

Çıkarın bir Kanun Hükmünde Kararname...

Olsun bitsin.

"Tabii ki Evet" şarkısı tam bir hayal kırıklığı

- Yöresel ezgilerle dolu sanatçı Özhan Eren’in imza attığı “Haydi Bir Daha” adlı seçim şarkısı, AK Parti’ye en az dört puan kazandırmıştı.

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- “Dombıra”dan uyarlanan “Tayyip Erdoğan” şarkısı, ilk duyulduğu andan itibaren nasıl da sükse yapmış, nasıl da ıslıklarla bile çalınır olmuştu!

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- “Davutoğlu Ahmet Hoca”şarkısı vardı... Hani“Kiziroğlu”ndan uyarlanan... O bile bilindik melodisiyle bayağı dikkat çekmişti.

Kısacası...

AK Parti bu şarkı/türküsınavlarından hep alnının akıyla çıkmasını bilen bir partiydi.

*

“Partiydi” diyorum.

Çünkü en son referandum için yaptıkları “Tabii ki Evet” şarkısı, daha önceki performansların yanına bile yaklaşamıyor.

- Bir kere acayip sıradan...

- İkincisi süper etkisiz...

- Üçüncüsü sıfır heyecansız...

- Dördüncüsü çok zorlama...

- Ve son olarak hikâyesiz...