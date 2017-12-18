Ahmet Hakan: Peki sizin gibi sapıklar, sırf sakalsız diye damacanalara hallenirse o zaman ne olacak?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FM TV’de "Saklı Gerçekler" programını sunan Saffet Umul’un kamuoyunda tepkilere yol açan "Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Erkeği kadından ayıran iki uzuv vardır. Bunlardan bir tanesi sakaldır" sözleri hakkında yazdı. Hakan, Hadi sakalsız erkekler, sakal bırakarak sizin hallenmenizden yırttılar. Peki sizin gibi sapıklar, sırf sakalsız diye damacanalara hallenirse... Zavallı damacanalar ne yapacak? Onlar da mı sakal bırakacak?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Sakalsız erkek görünce bir sürü düşünceye giren kirli zihinli sapıklar" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sarığı sarmış kafaya, çıkmış televizyona...

Dediği şu:

- Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır.

- İleride bir adam gördünüz, uzun saçlı, sakalı da yok.

- Yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin.

- Allah muhafaza bir sürü düşünceye girersin.

*

Yuh!

Gerçekten yuh!

Ve hatta oha!

Binlerce kez oha!

*

- Yahu siz insanı dinden çıkarmaya mı çalışıyorsunuz?

*

- Yahu sizi dış mihraklar falan mı görevlendirdi?

*

- Yahu sizin kafa, belden aşağısından başka bir şeye çalışmıyor mu?

*

- Yahu sizde utanma, ar, hayâ, edep falan kalmadı mı?

*

Hadi sakalsız erkekler, sakal bırakarak sizin hallenmenizden yırttılar.

Peki sizin gibi sapıklar, sırf sakalsız diye damacanalara hallenirse...

Zavallı damacanalar ne yapacak?

Onlar da mı sakal bırakacak?