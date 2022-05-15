Ahmet Hakan: Paranoyak olmam takip edilmediğim anlamına gelmez

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazısında, "Paranoyak olmam takip edilmediğim anlamına gelmez" ara başlığının altında, "Bir el, gizli bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının önünü mü kapatmaya çalışıyor yoksa ben mi paranoyak oldum?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "HDP’nin önemli ismi Ahmet Türk, İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili yargı dağıtmış.Ekrem İmamoğlu için... 'Çift dilli. Karadeniz’de öyle, Diyarbakır’da böyle diyor' demiş. Mansur Yavaş için... 'Kürtler oy vermez' demiş. Son günlerdeki gelişmelere bakınca... Şöyle demeye başladım: Bir el, gizli bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının önünü mü kapatmaya çalışıyor yoksa ben mi paranoyak oldum?" ifadesini kullandı.