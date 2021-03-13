Ahmet Hakan: Özgür Özel’in sözlerinin altına imza atarım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) aşıya ilişkin bilgilerin yoksul ülkelerle paylaşılmasına yönelik talebinin, İngiltere, İsviçre, AB ülkeleri ve ABD tarafından veto edilmesine ilişkin eleştirisine destek verdi.

Özel’in, “Batsın bu dünya deniyor ya, adaleti buysa, ahlakı buysa hakikaten batsın bu dünya ve batar bu dünya. 4 yoksul Çinlinin içtiği bir çorba, İngiliz başbakanı yoğun bakıma sokuyorsa, dünyada aşı adaleti olmalıdır. Dünya Ticaret Örgütü’nün bu kararını tarihin önünde kınıyoruz” sözlerini hatırlatan Hakan, “Altına imzamı atıyorum. Hakikaten batsın bu dünya” dedi.

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