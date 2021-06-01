Ahmet Hakan: Özgür Özel’den Bakan Varank’a sürpriz alo

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradığını yazdı.

Hakan, CHP'li Özel'in Bakan Varank'a, "Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım. Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım. Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım. Yerli aşı çıktıktan sonra bu aşıyı tercih edeceğim. Ailemin ve sevdiklerimin de yerli aşı yaptırmalarını isteyeceğim. Şimdiden söz veriyorum" dediğini aktardı.

Hakan, Varank'ın da "Sayın Özel... İfadelerinize teşekkürler. Destek teklifinize de. aklaşımınız son derece olumlu ve yapıcıdır" yanıtını verdiğini söyledi.

Hakan, şöyle devam etti: