Ahmet Hakan oyunu nasıl bir adaya vereceğini açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "Oyumu kime vereceğim" başlığı altında oyunu kime vereceğini açıkladı. Hakan, "Adalar'daki atlara yönelik işkenceye son vereceğim' diyene oyunu vereceğim" dedi.

Hakan, bugünkü (15 Haziran 2018) yazısında oy vereceği adaya ilişkin olarak şunları yazdı:



Adalar’da faytonculuk adı altında zavallı atlara yönelik işkence son sürat devam ediyor.

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Hatta son gelen bilgilere göre...

Yeni atlar getirmişler Adalar’a...

Konteynerlerde tutulan atlara resmen eziyet ediliyormuş.

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Size bir şey söyleyeyim mi?

“Adalar’da faytonculuk adı altında atlara yapılan işkenceye son vereceğim” diyen bir aday, benim oyumu kesin alır.

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Bu arada not:

Kedim Sekter de benimle aynı fikirde. “O aday, benim oyumu da alır” diyor.