Ahmet Hakan: Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncu sınavına 850 kişinin katılmasına ilişkin olarak, "Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış!" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, 36 oyuncu almak için bir sınav açmış. Sınava üniversite ve konservatuvarların oyunculuk ana sanat dalını bitirenler girebiliyormuş. Dikkat! Bu sınava 850 kişi katılmış. Sınavın adil ve dürüst yapılmadığına dair iddialar var. Orası da mühim ama ben en çok bu kalabalığa şaşırdım. Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış!" ifadesini kullandı.