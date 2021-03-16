Ahmet Hakan: Orhan Gencebay, Erdoğancı değil devletçi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sabah gazetesine, “Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim.” demecini veren Orhan Gencebay'ın Erdoğancı değil devletçi olduğunu belirtti.

Hakan yazısında, "Orhan Gencebay’la siyasi konularda birkaç kez konuşmuş biri olarak kanaatim şudur: 'Gencebay şucu bucu değil, devletçi. Daha doğrusu her zaman devleti temsil edenlerin yanında.' Cumhurbaşkanı Özal olduğunda da tutumu buydu, Sezer olduğunda da... Demirel başbakanken de tutumu buydu, Ecevit başbakanken de tutumu buydu... Yarın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun... Orhan Gencebay, 'Art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar' diyerek sosyal medyaya yüklenirse hiç şaşırmam. Gencebay’ı eleştirelim eleştirmesine de... Devletçi duruşunun bu noktada olduğunu da bilerek eleştirelim. Yani eleştirimizi bu yaklaşımı üzerine bina edelim" ifadesini kullandı.