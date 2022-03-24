Ahmet Hakan: Orantısız güce karşıyız ama Alparslan Kuytul’un tekinsiz bir adam olduğu gerçeğini atlayacak değiliz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Adana'da polisin Furkan Vakfı üyelerine copla müdahale etmesine ilişkin olarak "Orantısız güce karşıyız ama Alparslan Kuytul’un tekinsiz bir adam olduğu gerçeğini atlayacak değiliz" dedi.

Hakan, "Alparslan Kuytul’un çok yakın geçmişte yayınladığı videolara şöyle bir bakınca... 'Bu adam, hiç de tekin bir adam değil' dedim. Bu hükmü vermeme neden olan sözlerini aktarıyorum. Şöyle şeyler demiş Kuytul: 15 Temmuz akşamı... 'Darbe oldu. Hayırlı olsun. Müslümanların hayrına vesile olsun inşallah' demiş. 15 Temmuz’dan bir süre sonra... 'Tiyatro bu iş' anlamında 'Başka bir şey var bunun arkasında' demiş. 'ByLock kullanan kesin FETÖ’cüdür yaklaşımı yanlıştır' demiş. 'Tayyip Erdoğan’ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecek' demiş" dedi.

Hakan, "Ne anlıyoruz bu söylenenlerden? Ben şahsen şöyle şeyler anlıyorum: 15 Temmuz başarılı olsaydı, bu adam darbe yönetimiyle gayet sarmaş dolaş olurdu. Darbe yönetimine karşı adamlarını sokaklara dökmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi. Olası darbe mağdurlarına da gram kafa yormazdı. Orantısız güce karşıyız ama Alparslan Kuytul’un tekinsiz bir adam olduğu gerçeğini atlayacak değiliz." ifadesini kullandı.

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