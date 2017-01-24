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Ahmet Hakan: "Nuray Mert kovulsun" diyen Cumhuriyet yazarları iktidara gelseler, Cem Küçük'ü aratmazlar!

Gazetenin gelenekçi çizgisini temsil eden bazı yazarları, Nuray Mert'e tepki göstermişti

24 Ocak 2017 11:31

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Birileri Atatürk’ü demokrasinin, özgürlüklerin önüne geçirip, tartışmanın konusu yapılmasına izin vermiyordu, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz, belli ki daha da yapacaksınız" ifadesi nedeniyle köşe komşuları Nuray Mert'in "İstifa etsin", "Kapının önüne konsun" diyen bazı Cumhuriyet yazarlarına adlarını anmadan tepki gösterdi. Hakan, "Var ya, bunlar iktidara gelseler tetikçi Cem Küçük türü herifleri aratmazlar" görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesinin gelenekçi çizgisini temsil eden bazı yazarları, köşe komşuları Nuray Mert'in "Birileri Atatürk’ü demokrasinin, özgürlüklerin önüne geçirip, tartışmanın konusu yapılmasına izin vermiyordu, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz, belli ki daha da yapacaksınız" ifadesine tepki göstermişti.
Gazetenin yazarlarından Orhan Bursalı, söz konusu yazının ardından "Nuray Mert’in kapının önüne konması lazım" görüşünü dile getirirken, Erdal Atabek de "Aydınlanma ve Rönesans felsefesinin yazarın da çok iyi bildiği ilkeleri ile Türkiye’nin 14 yıl boyunca sürüklendiği din toplumu arasında gündüz ve gece kadar fark vardır. Bunu görmezden gelmek, küçümseyen bir tavır takınmak yanlıştan da öte bir aymazlıktır" ifadesini kullanmıştı.
Mine Kırıkkanat ise sosyal medyada hesabında Atabek'in dünkü (23 Ocak 2017) yazısını paylaşarak "Çok yaşa Erdal Atabek hocam! Onuru geçin, Nuray Mert'in gıdım gururu varsa istifa etsin. Cumhuriyet'te istenmiyor" demişti.

Nuray Mert, köşe komşularının tepki gösterdiği yazısında şu ifadelere yer vermişti: 

"Cumhuriyet’in asıl sahibi biziz diyerek yol alıyorsunuz, sonuçta hedeflediğiniz, güvendiğiniz siyasi liderin tüm gücü eline alacağı sistemi inşa etmek. Birileri Atatürk’ü demokrasinin, özgürlüklerin önüne geçirip, tartışmanın konusu yapılmasına izin vermiyordu, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz, belli ki daha da yapacaksınız. Böyle olunca tabii ki tek parti hukukunu savunuyorsunuz, sadece partinin ve liderinin adı ve meşrebi farklı, olay bundan ibaret"

Ahmet Hakan'ın "Trump/Putin/Erdoğan arasındaki 10 benzerlik" başlığıyla yayımlanan (24 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kapının önüne koyulsunmuş

Cumhuriyet’te bir yazar Kemalizme eleştirel yaklaşınca gazetenin Kemalist yazarları başladılar “Atılsın, kapının önüne koyulsun” falan demeye...

*

Var ya... 

Bunlar iktidara gelseler... 

Tetikçi Cem Küçük türü herifleri aratmazlar.

 

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Cumhuriyet GazetesiNuray MertOrhan BursalıErdal Atabek

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