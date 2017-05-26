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Ahmet Hakan: Niye ille de siyasi ayak diye tutturuluyor?

"E sen Atilla Taş ayağını bile ortaya çıkarırsan..."

26 Mayıs 2017 11:38

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasî kanada uzanmadığı" yolundaki eleştirilerle ilgili olarak "E sen Atilla Taş ayağını bile ortaya çıkarırsan, sen papaz ayağını bile ortaya çıkarırsan azıcık kafasını çalıştıran kim varsa 'Hani bunun siyasi ayağı, hani bunun siyasi ayağı' diye tutturuverir" dedi.  

Ahmet Hakan'ın "Niye ille de siyasi ayak diye tutturuluyor?" başlığıyla yayımlanan (26 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

E sen kebapçı ayağını bile ortaya çıkarırsan...

*

- E sen futbolcu ayağını bile ortaya çıkarırsan...

*

- E sen baklavacı ayağını bile ortaya çıkarırsan...

*

- E sen komedyen ayağını bile ortaya çıkarırsan...

*

- E sen Atilla Taş ayağını bile ortaya çıkarırsan...

*

- E sen papaz ayağını bile ortaya çıkarırsan...

*

Azıcık kafasını çalıştıran kim varsa...
“Hani bunun siyasi ayağı... Hani bunun siyasi ayağı...” diye tutturuverir.

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