Ahmet Hakan: Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 120 milyon doz BionTech aşısı için anlaşma yapılmasına ilişkin olarak, "Sıtkı sıyrılmıştı milletin. Tabii benim de. Öyle çok müjde verildi ki... Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki... Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki... Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki.. Biz artık 'Şu kadar milyon aşı gelecek' beyanlarına yüz vermez olduk." düşüncesini dile getirdi.

"Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?" başlıklı yazısında Hakan, "İşte tam da bu yüzden, '120 milyon BioNTech aşısı geliyor' haberinin hakkı tam olarak verilmedi. Peki neydi bu seferki fark? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Uğur Şahin Hoca’yla yürüttüğü müthiş aşı diplomasisi, sonuç verdi. Ve Uğur Şahin, tüm Türkiye’nin huzurunda... '120 milyon doz aşıyı Türkiye’ye gönderiyoruz' dedi, takvimi de net biçimde ortaya koydu. Yani iş somutlaştı. Yani elle tutulur hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Hakan şu ifadelere yer verdi:

"Dikkat! Dikkat! Bu yeni bir durumdur. Bu bir dönüm noktasıdır. Bu büyük bir müjdedir. Bu Türkiye’nin salgını yeneceğinin en somut göstergesidir. Bu bir devrimdir. Bu kapanmaların son bulacağının haberidir. Bu sokak yasaklarının biteceğinin haberidir. Bu kaygıların bittiği yerdir. Bu kayıplarımızın en aza ineceğinin göstergesidir.

Aynı zamanda bir eczacı olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, durumun farkına varmış olacak ki... Şu mesajı paylaştı tüm kamuoyuyla: “BioNTech ile imzalanan anlaşmayla 120 milyon doz aşının sözleşmeye bağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu virüsle mücadelenin tek yolu aşı! Hızlı bir aşılama kampanyasıyla çalışan vatandaşlarımız başta olmak üzere herkesin bir an önce aşı yaptırmasını temin etmeliyiz”.

Bende oluşan ve bir türlü yatışmayan büyük heyecanın, büyük keyfin, büyük moralin temel sebebi işte budur.Yaşasın yahu yaşasın! Kurtuluyoruz bu meretten!"