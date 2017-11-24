Ahmet Hakan: Neden AKP bir kez olsun bu tetikçi şebekeleri uyarmadı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın attığı "AK Parti’nin son dönem en büyük talihsizliği, hiçbir resmi görevi olmadan, derinlikli hiçbir konuşma yapmadan ekran ekran koşturanlara parti adına konuşuyormuş gibi muamele edilmesi..." tweeti hakkında yorumda bulundu. Bu tetikçi şebekelerin artık ekranlarda sağa-sola böğürerek tehditler savuramayacağını belirten Hakan, "AK Parti neden bir kez olsun 'Ey sevgili milletim! Bu şebelekler partimiz adına konuşmuyorlar, sakın ha bunlara partimiz adına konuşuyormuş muamelesi yapmayın' diye minnacık bir uyarıda bile bulunmadı?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Müjde! Tetikçi şebelekler döneminin sonuna gelindi" başlığıyla yayımlanan (24 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, attığı bir tweet’te aynen şunu yazdı:

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“AK Parti’nin son dönem en büyük talihsizliği, hiçbir resmi görevi olmadan, derinlikli hiçbir konuşma yapmadan ekran ekran koşturanlara parti adına konuşuyormuş gibi muamele edilmesi...”

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Bülent Turan’ın attığı bu tweet, bir dönemin sonuna gelindiğini resmen ve alenen ilan ediyor.

Bu tweet’le birlikte...

Tetikçi şebelekler dönemi bitmiştir.

Tetikçi şebeleklik, kirli bir mendil gibi tarihin çöp sepetine basket yapılmıştır.

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Bundan böyle...

Bu tetikçi şebelekler...

- Artık ekranlarda böğürerek sağa-sola tehditler savuramayacaklar.

- Artık ağızlarını eğip büzerek müptezel ve lümpen analizler attıramayacaklar.

- Artık parti komiseri havasına girip parti adına racon kesemeyecekler.

- Artık “ben arkamı acayip yerlere dayadım” edası takınamayacaklar.

- Artık “kim egemense ben onun türküsünü çığırırım” diyerek yollarını bulamayacaklar.

- Artık FETÖ’cü savcıların heykelini dikmeye kalkışamayacaklar.

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Şebelekler devri bitti bitmesine ama...

Geride boynu bükük işte bu soru kaldı:

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Madem bu şebelekler AK Parti adına konuşuyormuş gibi yapıyorlardı.

Madem AK Parti’nin en büyük talihsizliği bu idi...

AK Parti neden bir kez olsun... Kamuoyuna dönüp de...

“Ey sevgili milletim! Bu şebelekler partimiz adına konuşmuyorlar, sakın ha bunlara partimiz adına konuşuyormuş muamelesi yapmayın” diye minnacık bir uyarıda bile bulunmadı?