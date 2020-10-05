Ahmet Hakan'dan MHP'li Haberal'a: 'Birlikte çalıştığım çalışma arkadaşımı kollarım' anlayışından çıkın lütfen

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şoförü kapalı alana alınmayınca Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanına çarpan MHP'li Erkan Haberal'a, "Birlikte çalıştığım çalışma arkadaşımı kollarım' anlayışından çıkın lütfen" çağrısını yaptı.

Hakan, "Meclis Başkanvekili Erkan Haberal’ın Hacıbayram Camisi’nde yaşadıkları olayla ilgili tartışmalar var. Görüntüleri baştan sona izledim. Ulaştığım sonuç şudur: Yaşanan olayın tek sorumlusu Erkan Haberal’ın şoförü... Erkan Bey, makam aracının durdurulduğu yerde arabasından inip camiye yaya olarak gittikten sonra... Haberal’ın şoförü, 'Bizi nasıl durdurursunuz' havasına giriyor. Görevlinin üzerine araç sürmesi falan hep bu hava yüzünden. 'Bize ne kadar kaba davranmış olurlarsa olsunlar kurala uyalım, diklenmeyelim' falan demiyor. Erkan Haberal’a söz gelmesin diye bir kaygısı yok." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Erkan Haberal’ın makam şoförünü korumak için yaptığı açıklamaları da okudum.Buradan Erkan Bey’e sesleniyorum: 'Birlikte çalıştığım çalışma arkadaşımı kollarım' anlayışından çıkın lütfen. Makam şoförünüzle konuşun. Kendisini uyarın. Daha çok onun tutumu nedeniyle tartışmaların ortasında kaldığınızı fark edin." ifadesini kullandı.

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