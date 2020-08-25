Ahmet Hakan'dan 'Fatih Portakal' yorumu: Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ın haziran ayında ekranlara verdiği aranın ardından FOX TV'den ayrılma kararı aldığı ve emekliliğini istemesini yorumladı. Hakan, "Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi" düşüncesini dile getirdi.

Hakan köşesinde, "Emekliye ayrılmış. Hayırlı olsun. Güzel bir emeklilik geçirsin... Kişisel bir başarısı var mıydı? Elbette vardı! Ancak bu kişisel başarıda ülkenin içinde bulunduğu politik atmosferin payı çok yüksekti. Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi. Üstelik habercilik alanında çığır falan açarak değil, daha çok ahkâm keserek... Başarısı, bu çerçevede bir başarıydı yani" ifadesini kullandı.

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