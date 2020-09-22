Ahmet Hakan: 'Mustafa Kemal' diyen de 'Gazi' diyen de 'Atatürk' diyen de sonuçta aynı kişiye işaret etmiş olmuyor mu, Allah’ım Sen aklıma mukayyet ol!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demesiyle başlayan tartışmaya ilişkin olarak, "Mustafa Kemal' diyen de 'Gazi' diyen de 'Atatürk' diyen de sonuçta aynı kişiye işaret etmiş olmuyor mu, Allah’ım Sen aklıma mukayyet ol!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "İsteyen 'Gazi' der. İsteyen 'Mustafa Kemal' der. İsteyen 'Atatürk' der. İsteyen 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' der. Buradan ideolojik kavga çıkar mı yahu? Üstelik bu kavga, memleketin esas sorunlarını tartışması gereken ana muhalefet partisinde mi çıkar? Bu ne anlamsız bir tartışmadır? Lüzumsuzluk bu değilse nedir?" görüşünü savundu.

Hakan, "Mustafa Kemal' diyen de 'Gazi' diyen de 'Atatürk' diyen de sonuçta aynı kişiye işaret etmiş olmuyor mu? İsimlendirmeden yola çıkarak kavga çıkarmak, abesle iştigal etmenin sözlük karşılığı değilse nedir? Allah’ım! Sen aklıma mukayyet ol!" ifadesini kullandı.

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