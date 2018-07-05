Ahmet Hakan, "münasebetsizlik" diye eleştirdi; Berna Laçin'den yanıt geldi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, önceki gün attığı bir tweet nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin'i "münasebetsizlik" diyerek eleştirdi. Laçin'den Hakan'a, Barış Atay'ı hedef göstermesi üzerinden manidar bir yanıt geldi. Laçin, "En azından beni birilerine şikâyet edip 'şuna bi şey söyleyin', 'şuna haddini bildirin' demediği için kendisine müteşekkirim. Başka 'münasebetsizlikler' eylemiş ama olsun, biz onu zaten öyle kabul ettik" dedi.

Oyuncu Atay, Twitter'dan, "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız. Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" demişti. Hakan, Atay'ın bu sözlerine tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'den talepte bulunarak, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" demişti.

Oyuncu Berna Laçin önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden, çocuk istismarı artışının ardından 'idam' isteyenlere yönelik bir mesaj paylaştı. Bunun üzerine kendisine soruşturma başlatıldı.

Laçin'in "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde attığı tweet nedeniyle soruşturma açılması tartışmaya nedne oldu.

Gazeteci Ahmet Hakan da kaleme aldığı bugünkü (5 Temmuz 2018) yazısında Berna Laçin hakkında soruşturma başlatılmasını eleştirirken, ünlü oyuncunun paylaşımı için de "münasebetsizlik" dedi. Hakan yazısında "Berna Laçin’in yaptığı şey tek kelimeyle münasebetsizliktir. Fakat münasebetsizlik suç değildir ki! Münasebetsizlik kınanır, ayıplanır, esefle karşılanır falan... Savcının falan devreye girip soruşturma açılması da nereden çıktı!" diye yazdı.

Berna Laçin'den yanıt

Berna Laçin, yaptığı paylaşıma "münasebetsizlik" diyen Ahmet Hakan 'a şöyle yanıt verdi.

"Beni birilerine şikâyet edip..."

Ahmet Hakan tabii ki benim gündemle ilgili de maddelerini sıralamış. En azından beni birilerine şikâyet edip “şuna bi şey söyleyin” “şuna haddini bildirin” demediği için kendisine müteşekkirim