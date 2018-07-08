Ahmet Hakan, muhtemel bakanların listesini açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesinin ardından açıklanacak yeni kabinede yer alması muhtemel isimlerin listesini çıkardı.

Ankara’da aralarında eski milletvekili, bürokrat ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyle görüştüğünü belirten Hakan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iş insanı Ethem Sancak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Fatih Dönmez’in yer almasının muhtemel olduğunu yazdı.

Hürriyet yazarı, adalet bakanı olarak da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak’ın adlarının geçtiğini söyledi. Hakan, AB Bakanı Ömer Çelik’in de ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olacağının söylendiğini aktardı.

"Gezi'nin devamı niteliğindeydi mezuniyetlerde açılan pankartlar; tadında bırakılsaydı..."

Öte yandan, ODTÜ mezuniyetinde açılan pankartlara da yazısında değinen Hakan, "Mezuniyet pankartlarını ilk dönem ben de destekledim" notuyla şu ifadelere yazısında yer verdi:

"Gezi mizahının devamı niteliğindeydi üniversite mezuniyet törenlerinde açılan pankartlar. Tadında bırakılsaydı... Gayet hoş bir seda bırakacaktı. Fakat hiçbir şeyi tadında bırakmadığımız gibi bunu da bırakmadık.

Ne oldu?

Şu oldu:

Uzadı, tavsadı, tatsızlaştı, gereksizleşti, enteresan olmaktan çıktı, zorlama hale geldi, göndermeleri anlamsızlaştı, mizahı kabalaştı falan..."

ODTÜ mezuniyet töreninde kapanan Penguen dergisi karikatüristlerinin çizdiği Tayyipler Alemi karakterlerini pankartlarına basan üç öğrenci dün (7 Temmuz Cumartesi) sabaha karşı gözaltına alınmıştı.

Ahmet Hakan’ın bugünkü (8 Temmuz) köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz…