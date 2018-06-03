Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin uçağına bindi: Tırsmamak mümkün değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçim çalışmaları sırasında eşlik etti. İnce'nin uçağına binen Hakan, "Küçük, gerçekten çok küçük bir uçak. 6 kişi zor sığıyor. Kalkerken de inerken de öyle bir sallanıyor ki inceden tırsmamak mümkün değil" ifadesini kullandı.

Hakan, İnce'nin bunun üzerine kendisine “Yok, yok. Endişeye gerek yok. Ben hem tevekkül ederim hem de Ayet-el Kürsi okurum. Hem kalkışta, hem inişte” dediğini aktardı.

Kiralık uçak

Hakan ile İnce, Yalova'nın Elmalık köyüne gitti. İnce'nin köylüleri "Nasılsınız komşular" diyerek selamladığını belirten Hakan, birlikte köy kahvesinin önüne oturduklarını aktardı. Hakan, köyde İnce'ye "Hocam" dediklerini, gençlerin ise "İnce Dayı" diye seslendiklerini belirtti.

İniş ve kalkış sırasında sallanmasından şikayetçi olduğu uçağın kiralık olduğunu belirten Hakan, İnce'nin şunları söylediğini kaydetti:

“Seçim çalışmaları için küçük bir uçak kullanıyoruz komşular. Sakın ha! Muharrem uçak satın almış falan demeyin. Kiralık o uçak kiralık”