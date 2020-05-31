Ahmet Hakan: Muharrem İnce olayından CHP’lilerin çıkarmaları gereken bir ders var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesini bugünkü köşesinde yorumladı. Hakan, "Bütün bu dezavantajlara rağmen öyle yapıyor, böyle yapıyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor. İşte bakın: Çıktığı televizyon programını terk etti ve bir anda 'olay adam' oluverdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan, "Muharrem İnce’nin durumuna şöyle bir bakalım: Şu anda partisinde hiçbir görevi yok. Partisinin ilçe yönetim kurulu yedek üyesi bile değil. Söyleyeceği sözlere kulak kesilmeyi gerektirecek bir durum yok. Gündemde değil. Örgütsel bir yapıyı kontrol etmiyor. Milletvekilleri yok. İl başkanları yok. Kürsüsü yok. Bırakın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Engin Özkoç kadar bile imkâna sahip değil." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Televizyon kanalından yapılan açıklamaya göre, programa çıkmadan önce kendisine 'Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını yayınlayacağız' denmiş. O da bunun üzerine “Tamam ama ben de sizi eleştiririm” demiş. Fakat sadece eleştirinin yeterince ses getirmeyeceğini düşünen Muharrem İnce, programda ne yaptı? Tuttu, gürültülü bir şekilde yayını terk etti. Şu kadarını söyleyeyim: O programda sekiz buçuk saat konuşsaydı... Elde ettiği şu popülaritenin kıyıcığına bile yaklaşamazdı Muharrem İnce.Kısacası adam işi biliyor kardeşim." görüşünü savundu.

Hakan, "Buna karşılık koskoca genel merkezi olan, milletvekilleri olan, genel başkan yardımcıları olan, Özgür Özel’i olan, Tuncay Özkan’ı olan, Faik Öztrak’ı olan, belli bir medyası olan, devasa bir örgütsel yapısı olan, Meclis imkânları olan, belediye başkanları olan Kemal Kılıçdaroğlu ise duruyor, duruyor, duruyor. Ve bir türlü helva yapmıyor, yapamıyor. Muharrem İnce’yi stüdyoyu terk etti diye göklere çıkaran CHP’liler, gözlerini kapatıp üç saniyeliğine meselenin bu boyutunu düşünseler çok daha iyi ederler gibi geliyor bana." ifadesini kullandı.

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