Ahmet Hakan: Muhalif olmak ile memleket düşmanı olmak arasında bir çizgi var, o çizgiyi fena halde aşmış durumdasınız

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan 'ilk ihracat treni'nin, Maltepe İstasyonu'ndan dönmesini, Millî Helikopter Motoru töreninde TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit’in, “Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" sözlerinin sevinenlerin olduğunu belirtti. Hakan, "Muhalif olmak ile memleket düşmanı olmak arasında bir çizgi var, o çizgiyi fena halde aşmış durumdasınız" görüşünü savundu.

Hakan, "Helikopter motoru yapmışız. Canlı yayınlanan törende 'sabotaj' kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince... 'Devrim otomobilleri gibi olacak' diye bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki... Görülmeye değerdi doğrusu. Fakat motor çalıştı. Tabii hevesler kursakta kaldı. 'Bir dahaki sefere' artık temennisiyle mecburi çekilme oldu." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Tren: Tren Halkalı’da kalsaydı ne kadar mutlu olacaklardıTürkiye’den Çin’e gidecek bir ihracat treni törenle uğurlanmış. Fakat tren, Maltepe’ye uğradıktan sonra Halkalı Garı’nda görülmüş. Hemen tezvirat: 'E hani bu tren Çin’e gidecekti?' Araştırmadan, teyit etmeden, neyin ne olduğunu bilmeden gazeteciler bile atladılar bu tezviratın üzerine. Sonradan gerçek ortaya çıktı: Tren, Çin’e doğru gidiyor. Hatta TCDD, sosyal medya hesabından, 'Çin treni nerede' başlığıyla trenin duraklarını canlı yayınlıyor. Halbuki tren, Çin’e gitmeseydi. Halkalı’da takılıp kalsaydı. Ne kadar mutlu olacaklardı. Baylar! Bayanlar! Muhalif olmak ile memleket düşmanı olmak arasında bir çizgi var. O çizgiyi fena halde aşmış durumdasınız." ifadesini kullandı.