Ahmet Hakan: Muhafazakârlar ikinci turda İnce'ye oy vermezmiş; yeter, yerle yeksan edelim şu putu!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 2. turda muhafazakârların oy vermeyeceği iddialarını değerlendirdi. Hakan, "Yeter artık!" diyerek, "Yerle yeksan edelim şu putu" ifadesini kullandı.

Hakan, kırılması gereken iki 'put' olduğunu söyleyerek bugünkü köşesinde şunları yazdı:

Niye oy vermesin muhafazakârlar Muharrem İnce’ye kardeşim?

Ne yani hepsi aynı düşünen, hepsi aynı hareket eden, hepsi aynı potada erimiş, homojen, yekpare bir muhafazakârlar grubu mu var?

Şahsiyet yok mu? Farklılık yok mu? Değişik bakışlar yok mu?

Böyle bir bakış muhafazakârlara “sürü” diye hakaret etmekten başka bir anlam taşır mı?

Hiçbir genellemeye sığmayan, sığmayacak olan bin türlü muhafazakâr ve muhafazakârlık var bu topraklarda.

Yeter artık!

Yerle yeksan edelim şu putu!

"Kürtler ikinci turda Akşener'e oy vermez"

Niye oy vermesin Kürtler kardeşim?

Sağcı diye mi?

İyi ama aynı Kürtler, sağcı AK Parti’ye, sağcı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiyorlar mı?

Ayrıca aynı etnik kimliğe sahip olmak, aynı siyasi görüşe sahip olmak anlamına mı geliyor?

Kürtler aynı potada erimiş, aynı bakış açısına sahip bir kitle mi?

Siyasi konularda farklı düşünüyor olamaz mı Kürtler?

Kürtler söz konusu olduğunda niye kolayca bir genellemeye sığdırıyoruz ki?

Yeter artık!

Şu putu da yerle yeksan edelim.