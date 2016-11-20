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Medya

Ahmet Hakan: Moderatörlere kıymayın efendiler; onlar da sizin gibi...

"Moderatörler de tıpkı sizin gibi bazı şeyleri asla ve kata duymak istememektedirler..."

20 Kasım 2016 16:18

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan,  sosyal medya üzerinden gelen bazı tepkilere ilişkin olarak "Moderatörlere kıymayın efendiler,  onlar da sizin gibi kimin nasıl saçmalayacağını önceden bilememektedirler" dedi.

Ahmet Hakan'ın konuya ilişkin Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Moderatörler de tıpkı sizin gibi kimin nasıl saçmalayacağını önceden bilememektedirler..

 Moderatörler de tıpkı sizin gibi bazen sıkılmaktadırlar... Onları    kendinizden ayırmayın efendiler!

*

- Moderatörler de tıpkı sizin gibi çokça kıl, gıcık ve ifrit olmaktadırlar... Onları düşman belleyip ekranlara kül tablası ya da terlik fırlatmayın efendiler!

*

- Moderatörler de tıpkı sizin gibi bazen “bu adam ne konuşuyor böyle değişik değişik” diye iç geçirmektedirler... Onları namlunun ucuna koymayın efendiler!

*

- Moderatörler de tıpkı sizin gibi kimin nasıl saçmalayacağını önceden bilememektedirler... Onlara “bu saçmayı niye çıkardın” demeyin efendiler!

*

- Moderatörler de tıpkı sizin gibi bin türlü sıkıntının, gailenin, lüzumsuzluğun içinde debelenmektedirler... Onları biraz anlamaya çalışın efendiler!

*

- Moderatörler de tıpkı sizin gibi bazı şeyleri asla ve kata duymak istememektedirler... Onları kategorize etmeyin efendiler!

*

- Moderatörler de bir ananın kuzusu, bir duyarlılığın abidesi, bir pişmanlığın dışavurumudurlar... Onlara kıymayın efendiler!

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