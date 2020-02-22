Ahmet Hakan: Minnacık bir çocuğu medya maymununa çevirdiniz yahu!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde 'filozof' lakabıyla anılan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında medyaya tepki gösterdi. Hakan, "'Söyle bakalım Atakan, Spinoza hakkında ne düşünüyorsun?' falan diyerek Atakan’a mikrofon ve kamera uzatmaktan vazgeçin. Minnacık bir çocuğu medya maymununa çevirdiniz yahu!" dedi.

Hakan ayrıca Atakan'ın annesine yönelik olarak, "Tamam, çocuğunun üstün bir zekâsı var. Tamam, senin bu çocukla baş etmen biraz zor görünüyor. Ama bütün bunlar sana Müge Anlı programları konuğu gibi hareket etme hakkı vermiyor" sözlerini ifade etti.

Yetkililere Atakan'ın elinden tutma çağrısında bulunan Hakan, "Şu çocuğun dünya âlemin gözü önünde kurda kuşa yem olmasına seyirci kalmayın. Şu çocuk için hemen aksiyon alın. Şu çocuğun özel bir eğitim almasını sağlayın" diye yazdı.

Hakan son olarak, "Oğlum" diye hitap ettiği Atakan Kayalar'a, "Geleceğini karartmak istemiyorsan, ileride sorunlu bir yetişkin olmak istemiyorsan... Kaç şu meydandan! Git doya doya çocukluğunu yaşa! Bağır, koş, yaramazlık yap. Çocuksun, çocuk ol!" sözleriyle seslendi.

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