Ahmet Hakan: Millet, Erdoğan'dan vazgeçmemiş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını 8 maddede değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesini kaybetmediğini belirten Hakan, " AK Parti’nin popülaritesi azalsa da Tayyip Erdoğan’ın popülaritesinde bir azalma söz konusu değil. Özellikle MHP ile girdiği ortaklıktan yarar elde ettiğini de belirtmemiz gerek. Ancak MHP ile ortaklığı da aşan bir durum var ki o da şu: Millet, Erdoğan’dan vazgeçmemiş" dedi.

Hakan'ın Hürriyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

MADDE BİR: AK Parti’nin popülaritesi azalsa da Tayyip Erdoğan’ın popülaritesinde bir azalma söz konusu değil. Özellikle MHP ile girdiği ortaklıktan yarar elde ettiğini de belirtmemiz gerek. Ancak MHP ile ortaklığı da aşan bir durum var ki o da şu: Millet, Erdoğan’dan vazgeçmemiş!

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- MADDE İKİ: MHP ile ilgili tüm tahminlerde yanılma payı yüksek çıktı... MHP’nin yüzde 10’luk varlığını koruduğu belli oldu ve bu seçimin gizli kahramanı Devlet Bahçeli oldu. “Cumhur ittifakı” içinde yer almak Bahçeli için doğru kararmış, bu ortaya çıktı.

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- MADDE ÜÇ: Kürtler, Tayyip Erdoğan’a sırt çevirmemişler... Tayyip Erdoğan’ın Kürtler nezdinde bir hezimet yaşayacağına dair tüm tahminler geçersiz. Güneydoğu kentlerinde Erdoğan’ın aldığı oylara baktığımızda bu gerçeği açıkça görüyoruz.

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- MADDE DÖRT: Muharrem İnce’nin bir tür “çatı aday” muamelesi gördüğünü belirtelim. Fakat buna rağmen yine de kabul edelim ki bu seçimin öne çıkan isimlerinden oldu Muharrem İnce. Sonuçta çok uzun dönemdir CHP’nin kilitlenip kaldığı yüzde 25’lik makûs talihi yenmeyi başardı.

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- MADDE BEŞ: Yüzde 10’luk bir İYİ Parti olgusuyla karşı karşıyayız. Az gösterenler de çok gösterenler de yanıldı.

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- MADDE ALTI: Saadet Partisi, AK Parti’den oy devşiremedi. Zaten stratejisi de hatalıydı. Cihangir’le uğraşmak yerine Erzurum/Kayseri hattına yüklenmeliydi.

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- MADDE YEDİ: “Sosyal medyaya bakmayın, Türkiye’ye bakın” deyince sinirlenenlere sesleniyorum: Sosyal medyanın Türkiye olmadığını gördünüz mü? Sosyal medyada güçlü olmak iyi bir şey ama her şey değil!

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- MADDE SEKİZ: HDP’nin barajı aşamayacağına dair yapılan tüm değerlendirmeler boşa çıktı. Özellikle büyük şehirlerde stratejik oy kullanan CHP seçmeninin de katkısıyla HDP barajı aşabildi.