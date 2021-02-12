Ahmet Hakan: Melih Bulu adını artık duymak istemiyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Her şeyden çok çabuk sıkılıyorum" diyerek, "Melih Bulu adını artık duymak istemiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Yeni anayasa' dendiğinde sayfayı hemen çeviriyorum Türk astronot esprilerinden şimdiden gına geldi bana. Melih Bulu adını artık duymak istemiyorum. 'Yeni anayasa' dendiğinde sayfayı hemen çeviriyorum. Mutasyon' kelimesini duymaya tahammülüm yok. Kaç milyon aşı ne zaman gelecek meselesi hiç ilgimi çekmiyor artık. Azılı kışçı olmama rağmen 'Kar geldi gelecek' haberleri bile sıkmaya başladı beni." ifadesini kullandı.