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Ahmet Hakan: Mehter marşlarıyla, bayraklar çekerek belediyeyi zapt etmek ne demek, FETÖ'cü müsün?

"Üst aklın elinde oyuncak olmuşsun ve FETÖ’cü bir ihanete imza atmışsın"

14 Eylül 2016 16:33

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, çoğunluğu Güneydoğu ve Doğu illerinde bulunan 28 belediyeye atanan kayyımların yaptıkları ilk faaliyetleri eleştirdi. "Mehter marşlarıyla, bayraklar çekerek, Kürtçe tabelaları yıkarak belediye binası zapt etmek de neyin nesi Allah aşkına?" diye soran Hakan, "Eğer farkında olarak yapıyorsan, üst aklın elinde oyuncak olmuşsun ve FETÖ’cü bir ihanete imza atmışsın demektir" ifadelerini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in bugünkü (14 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Bu kayyumluk değil! Ya idrak yoksunluğu ya da apaçık ihanet' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mehter marşlarıyla, bayraklar çekerek belediyeyi zapt etmek ne demek, FETÖ'cü müsün?

Bu kayyumluk değil! Ya idrak yoksunluğu ya da apaçık ihanet

MEHTER marşlarıyla...

- Bayraklar çekerek...

- Kürtçe tabelaları yıkarak...

Belediye binası zapt etmek de neyin nesi Allah aşkına?

Sen ne yaptığını zannediyorsun kardeşim?

*

Orası zaten bize ait değil mi?

Mehter marşlarıyla falan neyin fethi bu?

*

O bayrak hepimizin bayrağı değil mi?

Ne diye bir zafer nişanesi gibi sallıyorsun o bayrağı milletin üstüne?

*

Kürtçe bizim de dilimiz değil mi?

Ne diye yıkıyorsun Kürtçe tabelayı?

*

Bu yaptıklarınla...

- PKK’ya mükemmel bir propaganda fırsatı verdiğinin...

- Kürtleri yabancılaştırdığının...

- Birliği, beraberliği bombaladığının...

Farkında değil misin?

*

Eğer farkında olmayarak yapıyorsan...

Tehlikeli oyunlar oynayan ve asla ehil olmayan bir idrak yoksununun tekisin.

*

Yok, eğer farkında olarak yapıyorsan...

Üst aklın elinde oyuncak olmuşsun ve FETÖ’cü bir ihanete imza atmışsın demektir.

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