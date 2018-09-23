Ahmet Hakan: Meğer Reza tam 1 yıl önce serbest kalmış; pardon Aslı, affet bizi!

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’de görülen davada itirafçı olan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın, New York’un en lüks otellerinden Four Seasons Downtown’da kaldığı iddia edildi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, avukatı Aslı Kazan'ın ABD resmi kayıtlarından Reza Zarrab'ın ABD’de hangi cezaevinde olduğunu sorguladığını, bu sorgulama sırasında 9 Eylül 2017 tarihinde Reza Zarrab'ın tahliye olduğunu fark ettiğini yazdı.

"Pardon Aslı! Affet bizi!"

Hakan, ABD Federal Savcılık Ofisi'nin bu bilgiyi teyit etmediğini vurgulayarak, "Olayı bir yıl önce çözen Aslı Kazan’ı o günlerde dikkate alsaydık...Bugün ne kafamız karışacaktı, ne de Reza’nın lüks lokantalardaki, otellerdeki görüntülerine bakıp şaşıracaktık! Pardon Aslı! Affet bizi!" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan yazısında ABD'de tanık koruma programından faydalandırılan ve 1 yıl önce serbest kaldığı öne sürülen Reza Zarrab'a ilişkin şu ifadeleri kullandı: "

"Meğer Reza tam 1 yıl önce serbest kalmış

Avukatım Aslı Kazan, bir yıl önce herkese açık olan ABD resmi kayıtlarından Reza’nın ABD’de hangi cezaevinde olduğunu sorgulamış. Bu sorgulama sırasında da 9 Eylül 2017 tarihinde Reza’nın tahliye olduğunu fark etmiş. Sonra adli sisteme kaydını yaptırıp dava dosyasını incelemiş ve bingo! Reza’nın serbest kaldığını orada da görmüş!

Peki Aslı Kazan’ın rahatlıkla ulaştığı bu bilgi bize neden ulaşmadı? Neden kafa karışıklığı var?

Çünkü ABD Federal Savcılık Ofisi, Reza’nın serbest kaldığını teyit etmiyor da ondan...

İyi ama ABD resmi makamları, tanık koruma programından faydalandırdığı herhangi biri için “Serbest bırakıldı” demez ki!

Ancak CHP’nin ABD Temsilcisi, gazetelerin ABD temsilcileri falan Federal Savcılık Ofisi’nin yaklaşımını dayanak göstererek “Reza serbest değil” bilgisini yayınca...

Bizim de kafamız karışmış oldu.

Olayı bir yıl önce çözen Aslı Kazan’ı o günlerde dikkate alsaydık...

Bugün ne kafamız karışacaktı, ne de Reza’nın lüks lokantalardaki, otellerdeki görüntülerine bakıp şaşıracaktık!

Pardon Aslı! Affet bizi!"

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