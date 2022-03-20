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Ahmet Hakan: Meğer marjinal benmişim ben

20 Mart 2022 07:36

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyayı beş Yahudi ailesinin yönettiğini ima ettiğinde epey yadırgamıştım. 'Amma da marjinal bir görüş' falan demiştim. Meğer marjinal benmişim." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Serbesiyet’te Vahap Coşkun’un yazısında okudum. MetroPoll’ün yaptığı araştırmalardan birinde... Vatandaşa sorulmuş: 'Dünyayı beş Yahudi ailesinin yönettiğine inanıyor musunuz?' Bu soruya halkın yüzde 37’si 'Evet, inanıyorum' cevabını vermiş 'Evet, inanıyorum' diyenlerin partilere göre oranı ise şöyle çıkmış: AK PARTİ: Yüzde 35 / CHP: Yüzde 40 / İYİ PARTİ: Yüzde 42 / HDP: Yüzde 42" ifadesini kullandı. 

 

 

 

 

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