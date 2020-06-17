Ahmet Hakan: Maske tüm yurtta zorunlu hale getirilmeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, maskenin tüm yurtta zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Hakan, "Normalleşen hayatın kesintisiz biçimde akması gerekiyor. Hayatın yeniden 'durma' noktasına gelmesine hiçbir sektörün zerre kadar tahammülü kalmadı. Gazeteler olarak bizim açımızdan da durum farklı değil." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Sokağa çıkma yasaklarında bin bir emekle hazırladığımız gazetelerimizi okurlarımızla doğru dürüst buluşturamıyoruz. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım... Ne kadar önlem alırsak alalım... Ne kadar yaratıcı yöntemler denersek deneyelim... Tam olarak olmuyor, olamıyor. Bu durumda yapılması gereken tek şey var: Vaka sayısının hızlı artışını durdurmak ve vaka sayısının yeniden inişe geçişini sağlamak..." görüşünü savundu.

Hakan, "Bunun sağlanması için yapılabilecek tek şey... Maskenin tüm yurtta zorunlu hale getirilmesi ve maske takmayanlara caydırıcılığı yüksek cezaların verilmesi... Türkiye’de maske kuralına uyanların sayısı hayli yüksek... Ama hesaba katılır bir kalabalık da bu kurala uymamakta, bu kuralı takmamakta ve özensiz davranmakta. Sorumluluk bilincinden uzak bu tipler, hem kendi sağlıklarını tehlikeye atıyorlar, hem de başkalarının sağlıklarını riske atıyorlar." ifadesini kullandı.

Hakan, "Normalleşen hayatımız, yeniden anormalleşecekse bu tipler yüzünden olacak.Telkinlerin, tavsiyelerin, öğütlerin, korkutmaların işe yaramadığını görüyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket edileceği

beklentisi ise... Boş bir rüya! Bu durumda... 'Salgını önlemenin en önemli iki yolu'ndan biri olan maskenin hiç zaman kaybetmeden tüm yurtta zorunlu hale getirilmesi şart oğlu şart" değerlendirmesinde bulundu.

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