Ahmet Hakan yazdı: Sokağa çıkma yasağı 'geldi-kalktı'nın 48 saat öyküsü

İçişleri Bakanlığı tarafından gece yarısı açıklanan sokağa çıkma yasağını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya adresi Twitter'dan "gönlümüz el vermedi" diyerek kaldırdığını duyurması tartışma yarattı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde sokağa çıkma kısıtlaması kararındaki son 48 saatte yaşananları kaleme aldı.

Hakan, bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

İlk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Fahrettin Koca, “Hafta sonu yasak var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Önümüzdeki dönemde hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu an bir düşünce yok. Ama illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa bu anlamda illerde her zaman karar almak mümkün olabilir. Şu an (Bilim Kurulu’nun hafta sonu yasağıyla ilgili olarak) bir önerisi olmadı.”

Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından manşetler şöyle atıldı:

“BU HAFTA SONU YASAK YOK”

Planlar yapıldı. Biletler alındı. Esnaf buna göre hazırlıklar yaptı. İşte tam bu sırada... m4 Haziran tarihinin “KORONA TABLOSU” geldi. Tablo, hiç de iç açıcı değildi. Vaka sayısı bine yaklaşmıştı. Daha da önemlisi günlük vaka sayısı, günlük iyileşen sayısını geçiyordu. Vaka sayısı 988, iyileşen sayısı 926 idi.

Bilim insanlarının yaptıkları değerlendirmelere göre... Günlük iyileşen sayısının, günlük vaka sayısından fazla olması gerekiyor. Hatta bir fazla olması bile çok önemli. Çünkü bu durum, salgının kontrol altında olduğunun bir göstergesi... Günlük vaka sayısının, iyileşen sayısını geçmesi ise... Tehlike çanlarının çalıyor olması anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu arasında yürütülen müzakerenin ardından... Hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesinin uygun olacağına karar verildi. Ve son dakikaya bırakmamak için gece yarısı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ortaya çıkışının hikâyesi budur.

Tepkiler yükselirken... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün öğleye doğru sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, bir anda olayın seyrini değiştirdi. Erdoğan, sokağa çıkma sınırlandırması yöntemini yeniden kullanmayı düşünmediklerini söylüyor, ardından da ekliyordu: “Ancak bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine sokağa çıkma sınırlaması tedbirini yeniden gündemimize almak zorunda kaldık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işin bu yönünü vurguladıktan sonra “Vatandaşımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti” diyor ve ardından da sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini duyuruyordu.

Perde arkasında gizemli çekişmelerin olmadığı düz ve sade bir 48 hikâyesidir bu. Biliyorum, bazılarını kesmeyecek bu hikâye. Ama ben ne yapayım? Sırf bazıları hareket istiyor diye gizem ve çekişme mi uydurayım?

"Maske takmak tüm Türkiye’de zorunlu hale getirilsin"

Öte yandan Hakan, Prof. Dr. Melih Us’ın, “Sokağa çıkma yasağı yerine, maske takmak tüm Türkiye’de zorunlu hale getirilsin” önerisine de yüzde yüz katıldığını ifade etti. Hakan, “Madem maske meselesi keyfe bırakılmayacak kadar önemlidir. O halde maske takmak zorunlu olmalı, takmamaya da cezai müeyyide uygulanmalı” dedi.

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