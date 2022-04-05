Ahmet Hakan: Macaristan’daki altılı muhalefet kazansaydı, bizim muhalefet bayram ederdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Macaristan'daki genel seçimde, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu seçim ittifakının iktidarda bulunan Viktor Orban'ı yenememesini köşesine taşıdı.

Türkiye'deki 6 muhalefet partisine atıf yapan Hakan, "Buradan yola çıkarak... 'Türkiye’de de aynısı olacak' denemez tabii ki. İki ülkenin ekonomik, sosyal, toplumsal, tarihi birçok farklılıkları var. 'Orada yenildiler, burada da yenilirler' diye bir hüküm verilemez. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Macaristan’daki bu altılı muhalefet, Orban iktidarını seçimde devirmeyi başarsaydı... Bizim muhalefet, iki ülke arasındaki tüm farklılıkları sıfıra indirerek bayram ederdi" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela CHP medyası... 'Macaristan tamam, sıra Türkiye’de' diye manşetler fırlatırdı üstümüze.

Mesela Kılıçdaroğlu... 'Biz boşuna mı altı partiyi bir araya getirdik, bütün sihir altıda' derdi.

Mesela Akşener... Macaristan ve altılı kafiyeli destansı bir şiir okurdu partisinin grup toplantısında.

Mesela Davutoğlu... Macaristan’ın stratejik derinlikli altılısı üzerine akademik bir tez geliştirirdi.

Mesela Babacan... 'Macaristan başardıysa biz niye başarmayalım?' diye güler yüzlü nutuklar atardı.

Gültekin Uysal Bey, bütün bunları gördükten sonra... 'Bana bir şey bırakmadılar' diye susardı.

Diyelim ki bunların hiçbiri olmadı. Ayşenur ablanın ağzı kulaklarında olurdu. Bunun için bire on bahse girebilirim."

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