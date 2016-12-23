Ahmet Hakan: Lütfen tantanayı keselim, katil Nusracı çıkmadı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'El Nusra' mensubu olduğu yolundaki iddialarla ilgili olarak "'Ben FETÖ’yüm' diye bas bas bağıran bir olay karşısında FETÖ’nün F’sinden bile söz etmeyenlere 'Tantanayı keser misiniz' demeyecek miyim? İşte diyorum: Lütfen kesin tantanayı. Katil Nusracı çıkmadı" görüşünü savundu.

Ahmet Hakan'ın "Lütfen tantanayı keselim: Katil Nusracı çıkmadı" başlığıyla yayımlanan (23 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

BU ülkede Nusra zihniyetine sahip bir tipin silahını çekip Rus Büyükelçi’yi öldürmesine uygun bir atmosfer yok mu?

Var tabii ki.

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Nusra denilen örgüt, bu türden bir eyleme imza atmayacak kadar prensip sahibi bir örgüt mü?

Değil tabii ki...

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Yani bu cinayetin arkasından Nusra zihniyetine gönül indirmiş bireysel bir kafası bozuk da çıkabilirdi, Nusra örgütü de çıkabilirdi.

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Fakat gelin görün ki...

İkisi de çıkmadı.

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Katilin profiline bakıyoruz: Ben FETÖ’cüyüm diye bas bas bağırıyor.

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Katilin stiline bakıyoruz: Tam bir FETÖ stili.

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Katilin hareketlerine ve söylemine bakıyoruz: Tam bir FETÖ tiyatrosu.

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Katilin bağlantılarına bakıyoruz: Her aşamasında FETÖ çıkıyor karşımıza.

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Manzara buyken...

FETÖ’nün F’sinden bile söz etmeyip “İlle de Nusra” diye tutturmak, olur olmaz her olayı FETÖ sepetine koymak gibi bir şey.

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Olur olmaz her olayı FETÖ sepetine atmaya meraklı tiplere “Tantanayı keser misiniz” diyeceğim de...

“Ben FETÖ’yüm” diye bas bas bağıran bir olay karşısında FETÖ’nün F’sinden bile söz etmeyenlere “Tantanayı keser misiniz” demeyecek miyim?

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İşte diyorum:

Lütfen kesin tantanayı.

Katil Nusracı çıkmadı.