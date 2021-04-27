Ahmet Hakan: Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" tanımlamasını yapmasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda, "'Bütün bunlar liyakatsiz dış politika yüzünden başımıza geldi' diye dövünenler haklıdır. Biden’e layık liyakatli bir dış politika izlemedik. Oysa eskiden böyle mi oluyordu? Çok liyakatli bir dış politikamız vardı, çooooook!" diyerek ironi yaptı.
Hakan'ın "Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar" başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle:
"Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. 'Dur, bir daha bakayım o konuşmaya' dedim.
Açtım, baktım. Açıklamanın sonuna gelince... Birden irkildim. Şöyle diyordu Biden: 'Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.'
Biden’ın asıl derdi işte budur! Tam da budur. Yani Türkiye... Doğu Akdeniz’de faaliyet yapmasa... Azerbaycan’ın yanında yer almasa... Suriye’nin kuzeyinde attığı adımları atmasa... Libya ile anlaşma imzalamasa... Biden açısından... Türkiye diye bir sorun olmayacaktı. Ve Biden da muhtemelen kendisinden önceki Amerikan başkanları gibi, 'soykırım' demeden geçiştirecekti 24 Nisan bildirisini. Böylece... Türkiye’nin dış politikası... Biden’a layık ve de çok liyakatli bir hale gelmiş olacaktı.
Ama Türkiye, dış politikada liyakati... Biden’e layık olmak üzerine kurmak yerine kendi çıkarlarına layık olmak üzerine kurmayı tercih ettiği için Biden, 'soykırım' deyiverdi. 'Bütün bunlar liyakatsiz dış politika yüzünden başımıza geldi' diye dövünenler haklıdır. Biden’e layık liyakatli bir dış politika izlemedik. Oysa eskiden böyle mi oluyordu? Çok liyakatli bir dış politikamız vardı, çooooook!"