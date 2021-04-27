Ahmet Hakan: Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" tanımlamasını yapmasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda, "'Bütün bunlar liyakatsiz dış politika yüzünden başımıza geldi' diye dövünenler haklıdır. Biden’e layık liyakatli bir dış politika izlemedik. Oysa eskiden böyle mi oluyordu? Çok liyakatli bir dış politikamız vardı, çooooook!" diyerek ironi yaptı.

Hakan'ın "Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar" başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. 'Dur, bir daha bakayım o konuşmaya' dedim.