Ahmet Hakan: Libya meselesi, yedi günde “şak” diye halloldu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yaptığı Libya açıklamaları için eleştirdi. Hakan, “Önce pırıl pırıl bir ateşkes çıktı. Sonra da misler gibi bir barış çıktı Ve Libya meselesi, yedi günde ‘şak’ diye halloldu. Korkma söyle Kemal Bey!‘Bu Türkiye’nin büyük başarısıdır’ de. ‘Yahu yanılmışız be’ de” ifadeleri kullandı.

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Hakan’ın yazısını kaleme almasından kısa süre sonra Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ateşkese imzalamadan Moskova’daki masadan çekildi.