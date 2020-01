Ahmet Hakan: 'Kutlu Doğum Haftası'nı 'FETÖ' uydurduysa ne olmuş, bir tane de hayırlı işleri olsun!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye gazetesinin Hz. Muhammed'in doğum haftası çerçevesinde, her yıl nisan ayının 14'- 20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın "FETÖ projesi" olduğuna yönelik iddiası ile ilgili olarak "FETÖ’nün uydurmasıymış. Eğer öyleyse iyi uydurmuşlar! Ne yani? Bin tane şerlerinin yanında bir tanecik de hayırları olsun be birader" dedi.

Türkiye gazetesinin manşetinde yer alan haberde, "Hristiyanların Noel yortusuna alternatif olan bu haftanın hedefi, dinin içini bo-şaltıp, yozlaştırmaktı" ifadesine yer verilmişti.

Ahmet Hakan'ın "Başkan adayı olarak parlatmayı düşündüğüm yetmiş sekiz şahsiyet" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2017) yazısı şöyle:

“Meral Akşener’in avantajları ve dezavantajları” diye bir yazı yazdım ya...

Hemen başladı “Vay! Vay! Vay! Demek Meral’i parlatıyorsunuz ha!” diye laf sokmalar.



Yahu bir durun kardeşim!

Hemen atlamayın üstüne.

Daha parlatmayı düşündüğüm yetmiş sekiz şahsiyet daha var.



Yazacağım da yazacağım.

Hiç durmadan yazacağım.



Mesela “Acaba Yılmaz Büyükerşen Hoca tutar mı ki?” diye yazacağım.



Mesela “İlber Hoca aday olsa da biraz cümbüş mü çıksa ne?” diye yazacağım.



Mesela “İlker Başbuğ’un kaç avantajı, kaç dezavantajı var?” diye yazacağım.



Mesela “Sinan Oğan’ın gayretinden bir şey çıkar mı ola?” diye yazacağım.



Mesela “Hikmet Çetin... Olur mu, olmaz mı?” diye yazacağım?



Mesela “Ali Bardakçı, yeni bir Ekmeleddin Hoca vakası olur mu?” diye yazacağım.



Mesela “İlhan Kesici sağı-solu falan toparlar mı?” diye yazacağım.



Mesela “Sinan Aygün... Ne yani? Düşünülemez mi?” diye yazacağım?



Mesela “Deniz Baykal acaba içinden geçiriyor mudur” diye yazacağım.



Mesela “Abdullah Gül... Nasıl olur?” diye yazacağım.



Mesela “Peki ya Ali Babacan? O nasıl?” diye yazacağım.



Mesela “Aykut Erdoğdu gibi öfkeli ve duygusal biri mi acaba?” diye yazacağım.



Mesela “Yine de Binali Yıldırım’a teklif götürülse mi ne?” diye yazacağım.



Yazacağım da yazacağım yani...

Azıcık sabır yahu!

Erdoğan partinin başına geçerse

Üç makam şöyle şekillenecek:



CUMHURBAŞKANI: Recep Tayyip Erdoğan...

BAŞBAKAN: Binali Yıldırım...

AK PARTİ GENEL BAŞKANI: Recep Tayyip Erdoğan.



Bayağı tuhaf bir durum çıkacak ortaya yani.

Kutlu Doğum Haftası'nı hararetle savunuyorum

Senenin bir haftasında Peygamberimizin doğru anlaşılması için etkinlikler yapılmasının nesi kötü birader?



FETÖ’nün uydurmasıymış... Eğer öyleyse iyi uydurmuşlar! Ne yani? Bin tane şerlerinin yanında bir tanecik de hayırları olsun be birader!



Önceden yokmuş böyle bir şey... Doğru... Yoktu önceden, sonradan çıktı. E ne var bunda? Sonradan çıkamaz mı? Nedir yani?