Ahmet Hakan: Kut Zaferi'nin kutlanması Menderes döneminde kaldırılmış, ucuz kurtuldun İsmet Paşa

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlandığını ancak Demokrat Parti döneminde bu kutlamalara son verildiğini belirterek, "'Yav yoksa yine mi İsmet Paşa' diyorum ki, işin sorumlusu Menderes imiş. İçimden sadece 'Bu sefer ucuz kurtuldun İsmet Paşa' dedim" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın, "İşte yeni Türkiye" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Liselerarası müzik yarışmasında bir rock grubu sahne almış.

- Davulun başında başörtülü bir öğrenci var.

- Saksofonda başı açık ama kıyafeti itibariyle nispeten muhafazakâr takılan bir öğrenci var.

- Solist ise mini etekli...

*

Ben böyle oturmuş kıyafetten dünya görüşü analizi falan yapıyorum ya...

Öğrencilerin hiç böyle bir dertleri yok.

Hatta böylesi bir analiz çabasını belki de çok tuhaf karşılayacaklar.

*

Sonuçta...

- Birbirlerini zerre kadar yadırgamıyorlar.

- Kıyafetlerini zerre kadar umursamıyorlar.

- Bir orkestranın parçası olmaktan mutlular.

"İsmet Paşa ucuz kurtuldu"

“Kut Zaferi’ni unutturmak istediler” lafı dolaşıyor ya ortalıkta.

“Yav yoksa yine mi İsmet Paşa” diyordum ki...

İşin doğrusunu öğrendim: Meğer Kut Zaferi’nin kutlanması, Demokrat Parti döneminde kaldırılmış.

Yani işin sorumlusu Menderes imiş...

*

İçimden sadece “Bu sefer ucuz kurtuldun İsmet Paşa” dedim.