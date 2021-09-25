Ahmet Hakan: Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Anadilde eğitim ve idari özerklik. Yani bu demektir ki... Bugün itibarıyla 'Ben Kürt sorununu çözeceğim' diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Eskiden 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi: Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma... Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor? Tabii ki hayır. Kimsenin aklına bunlar gelmiyor. Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar. Peki o zaman soru gelsin: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar? Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum. Ve çıkardığım sonuç şudur: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var. Bir: Anadilde eğitim. İki: İdari özerklik." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Yani bu demektir ki... Bugün itibarıyla “Ben Kürt sorununu çözeceğim” diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur. Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor: Acaba CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki konudaki yaklaşımını ortaya koyarsa... Yürütülen tartışma, estirilen fırtına, içine girilen heyecan dalgası boş mu dolu mu, anlamış oluruz."