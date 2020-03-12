Ahmet Hakan: Koronavirüs'e iyi tarafından bakalım, kafa tokuşturma eylemine maruz kalmaktan kurtulduk

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) 'iyi tarafları'nı sıraladı.

Hakan, "El yıkamanın inceliklerini öğrendik. Mesafe koymanın ne denli yararlı olduğunu fark ettik. Kafa tokuşturma eylemine maruz kalmaktan kurtulduk. Evimizin kıymetini bilir olduk. Kimlerin stok meraklısı olduğunu gördük. Virüslerin de bir kuluçka dönemi olduğunu kavradık. Evden çalışma fikrine alışmaya başladık." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Asosyalleşmenin cazibesini keşfettik. Yurt dışına para kaptırmaktan zorunlu olarak uzaklaştık. Dezenfektan denilen olguya alıştık. Kolonyaya itibarını iade ettik. İçimizdeki fırsatçıları tanıdık." ifadesini kullandı.

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