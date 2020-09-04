Ahmet Hakan Korona mı oldu: Yine de test yaptırmıyorum, pozitif çıkarsa diye!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ankara'da katıldığı seminer sonrası kendini iyi hissetmemesine rağmen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pozitif çıkarsa diye test yaptırmadığını yazdı.

Hakan, "Çok 'kozmik' bir iş nedeniyle bir günlüğüne arabayla Ankara’ya gidip gelmiştim. Döndüğümde durumum aşağı yukarı şöyleydi: Kemiklerim sızım sızım sızlıyordu. Sanki sekiz ayrı düğünde “Erik Dalı” oynamış gibi kollarımı kaldıramıyordum. Ne kolları yahu! Kafayı bile kaldıramıyordum. On üç saatlik kişisel gelişim seminerine katılmış gibi zihnimi toparlayamıyordum. Ateş ölçerle ateşimi ölçmeye cesaret edemeyecek denli yükselen bir hararet hissediyordum. Öyle yorgundum ki sanki iki kamyon taş taşımıştım. O kadar ki Tarafsız Bölge’ye bile gidemedim." ifadesini kullandı.

Hakan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Yoksa, yoksa Korona mı olmuştum? Ankara’da yükselen korona, bir günlük seyahat sırasında gelip de beni mi bulmuştu? Melih Gökçek bile kendini bir biçimde kurtarırken olan bana mı olmuştu? Gözümün önünden karantinalar geçmeye başladı on dört günlük. Maskesiz saniyelerin, pervasız temasların derin pişmanlığı falan. Bir telaşla başladım iki dakikada bir ateşimi ölçmeye... Avuç avuç vitaminler almaya... Kendimi battaniyelerle sarmalamaya... Doktor arkadaşım Melih Us’la canlı bağlantılar kurmaya... Ve ertesi sabah fena değil gibiydim. İyi gibiydim. İyiye yakındım. Fakat yine de test yaptırmak için çırpınıp durmuyorum. Ya pozitif çıkarsa diye..."

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