Ahmet Hakan: Kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in partisinin oy oranına ilişkin olarak "Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" açıklamasını yapmasına işaret ederek, "Kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim" dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıklamış. Demiş ki: 'Oy oranımız yüzde 34 - yüzde 36 aralığında bir yerde seyrediyor.'

AK Parti’den bazı isimler, bozulmuşlar bu açıksözlülüğe.

Hatta ve hatta... 'Mustafa Şen’in verdiği bilgi doğru değil, AK Parti yüzde 38 / yüzde 40 aralığında' diyenler bile var.

Mustafa Şen için iki şey söyleyeceğim:

- Bir: Kessen doğru bildiğini söyler, milim saptırma yapmaz.

- İki: Anket meselesine Türkiye’de en hâkim isimlerdendir.

Yani kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim."

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AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Mustafa Şen'i isim vermeden eleştirmiş, "Anketlerde AK Parti'nin oy aralığını yüzde 34-36 aralığında göstermek sadece politik spekülasyondur ve tuzaktır" düşüncesini dile getirmişti. Külünk, partisinin oy oranın yüzde 38 ila yüzde 40 arasında olduğunu savunmuştu.