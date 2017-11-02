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Politika

Ahmet Hakan: Kim tehdit etti seni konuşsana, korkak gibi ortalığı bulandırıp gidiyorsun!

"Gayet imalı, gayet soyut bir suçlamayla ortaya çıkıyorsun..."

02 Kasım 2017 05:27

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla geçen pazartesi istifa kararını açıklarken "Aileme tehditlere varan baskılar oldu" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a seslenerek "Kardeşim konuşsana! Kim tehdit etti seni? Yapacağın iki şey var: BİR: Ya çıkar adam gibi açıklarsın seni tehdit edenleri. İKİ: Ya da susup oturursun. Ama sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı, en hesapçı işi yapıyorsun!" diye tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'ın "‘Cumhurbaşkanı’nı dış odaklara yedirmeyiz’ diyen CHP’li kim?" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2017) yazısı şöyle:

EY Edip Uğur!

Balıkesir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederken...

Çıktın şöyle dedin:

“Aileme tehditlere varan baskılar oldu.”

*

Sonra?

Sonra sustun kaldın.

“Tık” yok sende.

*

Kardeşim konuşsana!

- Kim tehdit etti seni?

- Nasıl tehdit etti?

- Ne dedi?

- Sen bu tehdide karşı ne yaptın?

- Polise mi gittin?

- Savcıya mı gittin?

*

Gayet imalı, gayet soyut bir suçlamayla ortaya çıkıyorsun...

Ama arkasını getirmiyorsun.

*

Yapacağın iki şey var:

- BİR: Ya çıkar adam gibi açıklarsın seni tehdit edenleri.

- İKİ: Ya da susup oturursun.

*

Ama sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı, en hesapçı işi yapıyorsun!

İkisinin arasında durup...

Ortalığı bulandırıyor ve spekülasyonlara omuz veriyorsun.

*

Yakışmıyor, hiç yakışmıyor.

Ya da yakışıyor.

Bilemiyorum artık.

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