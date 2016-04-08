Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu özensiz ve düşüncesiz, siyasetten pek çakmıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Karaman'da 10 çocuğun tecavüze uğramasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu için "Birilerinin önüne yatmış vaziyette" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin 'özensiz ve düşüncesiz' olduğunu söyledi. "Ensar Vakfı üzerinden genelleme yapılamaz' demekle yetinilmemiş, Ensar Vakfı'na kol kanat gerilmiştir. AK Parti camiası, Karaman’da meydana gelen korkunç olayla ilgili olarak bir infial havasına girmemiş, meseleyi kapatmaya çalışmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterilen tepkinin binde biri bile, Karaman’daki korkunç sapıklık karşısında ortaya konmamıştır. Doğrudur" ifadelerini kullanan Hakan, "Biz şimdi bütün bu doğruları bir düşüncesizliği örtmek için mi kullanacağız? Hangi manaya gelirse gelsin, hangi söze gönderme yapmak maksadıyla kullanılırsa kullansın, hangi amaçla söylenirse söylensin sorumlu, özenli, düşünceli bir siyasetçi, bir kadın siyasetçi için 'önüne yatmak' tabirini kullanmaz, kullanamaz" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Bu doğrular Kemal Bey'in yanlışının üstünü örtemez" başlığıyla yayımlanan (8 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Bu doğrular Kemal Bey'in yanlışının üstünü örtemez

Kadın Bakan, çocuklardan ziyade Ensar Vakfı’nın üzerine titrediği algısına yol açacak bir tutum almıştır.



DOĞRUDUR.

“Ensar Vakfı üzerinden genelleme yapılamaz” demekle yetinilmemiş, Ensar Vakfı’na kol kanat gerilmiştir.



DOĞRUDUR.

AK Parti camiası, Karaman’da meydana gelen korkunç olayla ilgili olarak bir infial havasına girmemiş, meseleyi kapatmaya çalışmıştır.



DOĞRUDUR.

Devletin yetkilileri, Karaman’da tecavüze uğrayan çocukları değil de Ensar Vakfı’nın itibarını daha fazla dikkate almıştır.



DOĞRUDUR.

Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterilen tepkinin binde biri bile, Karaman’daki korkunç sapıklık karşısında ortaya konmamıştır.



DOĞRUDUR.

Hiçbir AK Partili yetkili... “Bu vakıflar denetleniyor mu”, “Bu yaştaki çocukların ne işi var bu özel evlerde”, “Bu sapığın sistematik çocuk tecavüzüne nasıl zemin hazırlandı”, “Vali, Milli Eğitim Müdürü ne iş yapar” dememiştir.



DOĞRUDUR.

Mesele kadınlar olduğunda... Bazı AK Partililerin edep ve adap konusunda aşırı titiz olmadıklarının sayısız örnekleri mevcuttur.



DOĞRUDUR.

Böyle bir sapıklık, kazara başka bir vakıfta meydana gelseydi... AK Partililer, o vakfı şimdiye çoktan parça parça etmişti.



DOĞRUDUR.

“Senin önüne yatarım” cümlesini, ilk kez AK Partili Bakan Muammer Güler söylemiş ve AK Partililer “Bu nasıl söz Muammer Bey” dememiştir.



DOĞRUDUR.

Kemal Kılıçdaroğlu, “önüne yatmak” tabirini kullanırken... Muammer Güler’in o sözüne gönderme yapmıştır.



DOĞRUDUR.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu edepsizlikle itham edenler, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken edebe riayet etmemişlerdir.



DOĞRUDUR.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözünün üstüne abananlar, yakaladıkları bir fırsatı sonuna kadar değerlendirmektedirler.



Ama durun bir dakika!



Biz şimdi bütün bu doğruları...



Bir düşüncesizliği örtmek için mi kullanacağız?

Bir özensizliğe kılıf mı yapacağız?

Bir sorumsuzluğa ses etmemenin mazereti haline mi getireceğiz?



Olmaz kardeşim olmaz!



Hangi manaya gelirse gelsin, hangi söze gönderme yapmak maksadıyla kullanılırsa kullansın, hangi amaçla söylenirse söylensin...



Sorumlu, özenli, düşünceli bir siyasetçi...



Bir kadın siyasetçi için “ÖNÜNE YATMAK” tabirini kullanmaz, kullanamaz.



Hatta ve hatta...



Yeterince sorumlu, yeterince özenli, yeterince düşünceli olmayan ama azıcık siyaset bilen herhangi bir siyasetçi bile böyle bir söz söylemez.



Çünkü bu sözün istismar edileceğini bilmek için, siyasetten azıcık da olsa çakmakyeter de artar bile.



Kemal Bey’in sorunu işte budur.



Maalesef kendisi...



Hem pek özensiz ve düşüncesiz...

Hem de siyasetten pek çakmıyor.



