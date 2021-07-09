Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a karşı mesafeli bir tutum alırken, Bahçeli, sadece koalisyon ortaklığı yaptığı Ecevit’e sahip çıktı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski CHP milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ve Bülent Ecevit ile ilgili eleştirilerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'inin Halk TV'ye gönderdiği mesajı hatırlattı. Hakan, "Kılıçdaroğlu, yıllarca partisinin genel başkanlığını yapmış Deniz Baykal’a karşı böyle mesafeli bir tutum alırken... MHP lideri Devlet Bahçeli, sadece koalisyon ortaklığı yaptığı Ecevit’e sahip çıktı. Bahçeli’nin Ecevit’e sahip çıktığı mecra ise... Son derece anlamlıydı" dedi.

Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu’dan Deniz Baykal’a hakkıyla sahip çıkmasını beklerdim. Siyaseten değil nezaketen beklerdim bunu. Çünkü Kılıçdaroğlu, bu tutumu alacak nezakete sahip bir lider. Vefa duygusuyla hareket edebilirdi. 'Üzerimizde emeği var' diye düşünebilirdi. Hepsini geçtim. 'Şu anda sağlık koşulları açısından hakkıyla cevap verecek durumda değil' diye düşünerek yapabilirdi. Ama yapmadı. Şöyle genel bir ifadeyle geçiştirmekle yetindi. Baykal’ın adını bile anmadı" ifadesini kullandı.

Hakan, "Keşke Kemal Kılıçdaroğlu da... Devlet Bahçeli’nin Ecevit’le ilgili sergilediği şu zarif tutumun binde birini Deniz Baykal’a karşı sergileyebilseydi. Burada siyasetten söz etmediğimi... İnsanlıktan, nezaketten, vefadan, iyilikten, zarafetten, güzellikten söz etmeye çalıştığımı önemle vurgulamak isterim" düşüncesini dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli, Halk TV'de Özlem Gürses'in programına salı akşamı şu mesajı göndermişti: 'Özlem Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar... Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3,5 yılı bulan 57’inci Cumhuriyet Hükümeti’nde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti. Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum... Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum."

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