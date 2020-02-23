Ahmet Hakan: Kes artık bıdı bıdı yapmayı Hakan Şükür

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan eski millî futbolcu Hakan Şükür'ün “Euronews”a yaptığı açıklamaları bugünkü köşesinde yorumladı. Hakan, "Bildik teraneler, ezberlenmiş tekerlemeler, kusturucu ağlaklıklar, öğretilmiş masallar, sıkıcı numaralar, salak yerine koyarak salağa yatmalar... Çalışılmış rol kesmeler... Aynı bıdı bıdılar... Kes artık haksız yere bin türlü haksızlığa maruz kalmış mağdurları taklit eden o ağlak tavır ve edayı! Yap bir delikanlılık!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yaptığı şunlardı Hakan Şükür’ün:

- Yine hakikatin sadece bir kısmını söylüyor ama bütün hakikati söylemekten uzak duruyordu.

- Yine militanı olduğu örgütün ne işler çevirdiğinden zerre kadar söz etmiyordu.

- Yine bağlı bulunduğu örgütün gerçek yüzünün henüz tam olarak ortaya çıkmadığı dönemi anlatıp salağa yatıyordu.

- Yine örgütünün devlet kurumlarına yaptığı gizli sızma eylemlerine hiç değinmiyordu.

- Yine polisi, askeri, yargıyı nasıl ele geçirdikleri konusunun kıyısından bile geçmiyordu.

- Yine Ergenekon, Balyoz süreçlerinde estirdikleri terörden ve yarattıkları mağduriyetten zerre kadar söz etmiyordu.

- Yine 15 Temmuz’da işledikleri cinayetler, akıttıkları kanlar konusunun üstünden zıp diye atlıyordu.

- Yine Meclis’i nasıl bombaladıkları konusuna tek harf olsun değinmiyordu.

Ve her zaman olduğu gibi yine hiç utanmadan...

“Biz kendi halinde bir cemaattik, biz onlarla beraberdik, bize durup dururken zulmetmeye başladılar” falan türü bildik masalları anlatıp duruyordu.

Tabii “Euronews” adlı kanalın aklına...

“Yahu sızmadınız mı? Yahu öldürmediniz mi? Yahu bombalamadınız mı? Yahu kumpas kurmadınız mı? Yahu darbeye kalkışmadınız mı?” falan diye tek bir soru bile gelmediği için...

Meydanı boş bulan Hakan Şükür, bıdı bıdıya abandıkça abanıyordu.

Bırak artık şu bıdı bıdıyı Hakan Şükür!

Kes artık haksız yere bin türlü haksızlığa maruz kalmış mağdurları taklit eden o ağlak tavır ve edayı!

Yap bir delikanlılık!

Çıkarıldığın Amerikan ve Avrupalı televizyon kanallarında patlat şöyle bir beyanat:

“Ben aşağılık bir örgütün kandırılmış bir militanıyım. Pişmanım. Kan döktük, cana kıydık, mala çöktük. Suçum büyük, günahım çok. Affımı istiyorum”.

Bu türden bir af dilemek...

Kanına, canına, malına girdiğiniz kurbanlar için, devlet için, millet için bir anlam ifade eder mi bilmiyorum ama senin insanlığa giden yolun için bir anlam ifade edeceği kesin.

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