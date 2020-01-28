Ahmet Hakan: Kendimi Çin’den gelen uçak yolcusu gibi hissediyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu, Çin’den gelen yolcularla empati yaptığını yazdı.

Hakan, “Üst solunum yolları enfeksiyonu vurdu beni. Üç dakikada bir sekiz kez hapşırma, bir bitkinlik hali falan... ‘Aman bize de bulaştırırsın’ diyerek uzaklaştı çevremdekiler. Masamda zencefiller, hatmi çiçekleri, portakal kabukları. Bir empati fırsatı yakaladım buradan. Çin’den gelen uçak yolcularının ne hissettiğini çok ama çok iyi anlamış durumdayım” ifadesini kullandı.

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